Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç toplantısında hafta boyunca çalıştıkları konuların üstünden geçti. Beşiktaş ’ın bu sezonki tüm maçlarını ekibiyle analiz eden Fırtına’nın hocası, ‘sabırlı oyun’ vurgusu yaptı. Avcı, “Özellikle savunmada yüksek kontrasyonla hep doğru durmalıyız, eksik yakalanmamalıyız. Skor ne olursa olsun disiplinden asla kopmayacağız. Top bize geçtiğinde de kaleye hızlı gideceğiz. Mesafeleri çabuk katedeceğiz. Sabırlı bir şekilde planımızı uygulayacağız” sözleriyle takımına seslendi.

3 yıldıza şut emri

Beşiktaş’ın duran toplarda sıkıntı yaşadığını da hatırlatan Abdullah hoca, serbest vuruşların ve kornerlerin önemine dikkat çekti. Hamsik, Bakasetas ve Nwakaeme gibi isimlerden sık sık rakip kaleye şut atmalarını isteyen Avcı, hücum oyuncularına “İleride kalmak yok, takım savunmasına herkes yardım edecek” dedi.







