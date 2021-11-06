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Son dakika Trabzonspor haberi! Abdullah Avcı'nın Beşiktaş planı

Abdullah Avcı, Beşiktaş deplasmanında zaferi getirecek oyun planını belirledi... Trabzonspor’un hocası, oyuncularıyla yaptığı toplantıda “Savunmada yüksek konsantrasyonla, hep doğru durmalıyız. Top bize geçtiğinde kaleye hızlı gideceğiz. Sabırlı oynayacağız” dedi

06 Kasım 2021, Cumartesi 08:24 Son Güncelleme:
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Son dakika Trabzonspor haberi! Abdullah Avcı'nın Beşiktaş planı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç toplantısında hafta boyunca çalıştıkları konuların üstünden geçti. Beşiktaş ’ın bu sezonki tüm maçlarını ekibiyle analiz eden Fırtına’nın hocası, ‘sabırlı oyun’ vurgusu yaptı. Avcı, “Özellikle savunmada yüksek kontrasyonla hep doğru durmalıyız, eksik yakalanmamalıyız. Skor ne olursa olsun disiplinden asla kopmayacağız. Top bize geçtiğinde de kaleye hızlı gideceğiz. Mesafeleri çabuk katedeceğiz. Sabırlı bir şekilde planımızı uygulayacağız” sözleriyle takımına seslendi.

3 yıldıza şut emri

Beşiktaş’ın duran toplarda sıkıntı yaşadığını da hatırlatan Abdullah hoca, serbest vuruşların ve kornerlerin önemine dikkat çekti. Hamsik, Bakasetas ve Nwakaeme gibi isimlerden sık sık rakip kaleye şut atmalarını isteyen Avcı, hücum oyuncularına “İleride kalmak yok, takım savunmasına herkes yardım edecek” dedi.


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