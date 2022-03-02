Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bu sene özel bir sene. Ligde nasıl iyi gidiyorsak kupada da hedefi vardır. Sahamızda en iyi şekilde oynamaya çalışacağız. Zor bir maç sonrası böyle bir kadro planlaması yaptık. Bugün tercihimiz böyle" ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam bir yandan turu geçmek için planlar yaparken diğer taraftan iki farktan çevirdikleri Kayseri maçının ardından pazar günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçına yönelik rotasyon da yaptı.









İkinci yarıda oyuna aldı

Kupadaki önceki Boluspor ve Denizlispor karşılaşmalarında tamamen yedeklerini oynatan Avcı dün Antalya karşısında as isimlere de şans verdi. Ancak deneyimli hoca 4 oyuncusunu kulübede yanında oturttu. Sağ bek Peres, orta sahadan Abdülkadir Ömür, sol kanat Nwakaeme ve 12 golle ligin en skorer 3 isminden biri olan Cornelius dün yedekler arasındaydı. Avcı 65'te Bakasetas ile Kouassi'yi çıkarıp Cornelius ile Abdülkadir Ömür'ü sahaya sürdü. Peres de 82'de Serkan Asan'ın yerine girdi. Dün doğum günü olan Peres 32 yaşına girdi.