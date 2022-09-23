Trabzonspor bu sezon 2’si UEFA Şampiyonlar Ligi, 2’si UEFA Avrupa Ligi, 7’si Süper Lig ve Lig ve 1’i de TFF Süper Kupa olmak üzere 12 resmi maça çıkarken bu maçların tamamında görev yapan sadece 3 oyuncu bulunuyor. Takıma bu sezon katılan Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen ve Trezeguet resmi maçların tamamında Abdullah Avcı’nın vazgeçilmesi olmayı başardı.

EN ÇOK KATKI BAKASETAS'TAN

1025 dakika sahada kalan yeni transfer Eren Elmalı takımın en çok süre alan oyuncusu olurken 1 asistlik katkıda bulunmayı başardı. Larsen 988 dakikada 1 kez fileleri havalandırırken Trezeguet de 977 dakika boyunca sahada kaldı ve 3 gol, 2 asistle 5 gole direkt katkı vermeyi başardı. 11 maçta 864 dakika şans bulan Bakasetas ise 4 gol, 4 asist ile 8 gole direkt katkı sağladı. (Hürriyet)

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