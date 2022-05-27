Süper Lig ’de 38 yıl sonra şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor ’da tüm gözler golcü transferine çevrildi. Bordo-mavililerin kısa süre içinde kalitesi tartışılmayacak bir santrforu kadrosuna katmanın planlarını yaptığı ifade edildi.

Şampiyonlar Ligi’nde play-off turunu geçerek, gruplara adını yazdırmak isteyen Karadeniz ekibinin, golcü transferinde Andreas Cornelius’u referans aldığı belirlendi. Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Danimarkalı forvetin performansından çok memnun olan Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın tıpkı Cornelius gibi ilk yılında takıma üst düzey katkı verecek bir santrfor istediği kaydedildi.

Bordo-mavili scout ekibinin golcü transferi konusunda uzun süredir geniş çaplı bir araştırma yaptığı öğrenildi. Scoutların, Abdullah Avcı’nın takip ettiği isimleri de tüm yönleriyle incelediği aktarıldı.

Bu arada Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi’nde yeniden yer almasını çok arzulayan Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun, golcü transferi konusunda hassas olduğu vurgulandı. Ağaoğlu’nun, Abdullah Avcı’nın istediği ismin transfer edilmesi için mali şartları zorlayacağı belirtildi.

Nwakaeme zor, Djaniny de ayrılabilir

Trabzonspor Yönetimi ile Anthony Nwakaeme arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri tıkandı. Nijeryalı futbolcunun yıllık net 3 milyon euro istediği ve şimdiye kadar gerçekleşen görüşmelerde geri adım atmadığı vurgulandı. Bordo-mavililerin 33 yaşındaki oyuncuya teklif ettiği ücretin ise 1.5 milyon euro olduğu öğrenildi. Yönetimin teklifini kabul etmemesi halinde Nwakaeme ile yolların ayrılacağı kaydedildi.

Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Djaniny’nin de takımdan ayrılabileceği belirtildi. 31 yaşındaki golcü oyuncunun düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği iddia edildi. Arap kulüplerinden teklifler alan Djaniny’ye ayrılmak istemesi halinde bonservis bedeli konusunda kolaylık sağlanacağı ileri sürüldü. (Skorer)