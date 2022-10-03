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Son dakika Trabzonspor haberi! Abdullah Avcı'dan çift forvet formülü

Süper Lig'de Kayserispor karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza atan Trabzonspor'da çift forvet formülü gündeme geldi.

03 Ekim 2022, Pazartesi 08:34 Son Güncelleme:
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Son dakika Trabzonspor haberi! Abdullah Avcı'dan çift forvet formülü

Trabzonspor , Kayserispor karşısında 1-0 geriye düştüğü maçta skoru 2-1'e getirerek üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Bordo-Mavililer'in Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın 73. dakikasında Hamsik'i oyundan alarak Umut Bozok'u sahaya sürerek çift forvete döndü. Bu değişiklikten sonra 2 gol atma başarısı gösteren Trabzonspor maçı kazanmasını bildi. Bu galibiyet sonrası Abdullah Avcı'nın ligdeki bazı maçlarda çift forvetle sahaya çıkmayı düşündüğü belirtildi.

Yeni transferlerden Umut Bozok, toplamda 6 resmi maçta Bordo-Mavili formayı giydi. Bu karşılaşmalarda 265 dakika sahada kalan 26 yaşındaki santrfor, toplam 3 gol atma başarısı gösterdi.

Umut Bozok'un 2025 yılına kadar Trabzonspor ile sözleşmesi bulunuyor. Başarılı golcü oyuncunun transfermarkt verilerine göre; piyasa değeri 5 milyon euro. Fransız ekibi Lorient bir sonraki satışta kârdan %10 pay alacak. (Akşam)

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