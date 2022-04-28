Son dakika Trabzonspor haberi! Abdullah Avcı kolları sıvadı

Trabzonspor , geçen hafta Adana Demirspor deplasmanından galibiyetle dönerek şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım attı. Mutlu son artık sadece 1 puan uzakta. Bu zafer sonrası tüm şehir şampiyonluk havasına girdi. Coşku tavan yaptı. Bu durum, zorlu Antalyaspor maçı öncesi Abdullah Avcı'yı endişelendirdi. Tecrübeli teknik adam, takımının rehavete ve şampiyonluk atmosferine kapılmaması için harekete geçti. Avcı, her idmanda öğrencilerine konuşma üstüne konuşma yapıyor. Başarılı teknik adam, henüz hiçbir şeyin bitmediğine vurgu yaptı. Abdullah Avcı, "Resmen mutlu sona ulaşana, şampiyon olana kadar mücadelemize aynı disiplin ve aynı ciddiyetle devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

'Kaldıracağımız çok kupa var'

58 yaşındaki teknik adam, hedeflerinin sadece lig olmadığını da öğrencilerine hatırlattı. Abdullah Avcı, "Sezon başından beri çok ter döktük. Şampiyonluğu hak ettik. Mutlu sona sadece 1 maç, 1 puan uzaktayız. Sonrasında işimiz bitmiyor. Daha kazanılmayı bekleyen bir Türkiye Kupası var. Bunlar sadece başlangıç. Hep birlikte kaldıracağımız daha çok kupa var" diye konuştu.