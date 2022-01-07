Son dakika | Trabzonspor haberi: Abdulkadir Parmak ayrılığı açıkladı

Trabzonspor 'da Abdulkadir Parmak, kiralık olarak takımdan ayrılıyor. Birçok Süper Lig ekibinin kadrosuna katmak istediği orta saha oyuncusu, yaptığı açıklamayla sezon sonuna kadar takımdan ayrılacağını belirtti.

Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yapan Abdulkadir Parmak, sezon sonuna kadar ayrılık kararını teknik direktör Abdullah Avcı ile ortak verdiklerini belirtti.

Abdulkadir Parmak'ın veda mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Hocam Abdullah Avcı ile almış olduğumuz ortak bir karar çerçevesinde, sezon sonuna kadar 61 numaralı formadan ayrılıyorum. Şampiyonluk yarışında kulübüme ve takım arkadaşlarıma gönülden başarılar dilerim. Bu kısa ayrılık sonrasında çok daha güçlü ve kulübüme çok daha faydalı olacak şekilde geri döneceğim"