Trabzonspor 'da iç transfer çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor... İç transferde transfer sezonunun bitmesiyle önemli adımlar atan, Uğurcan, Djaniny, Muhammet Taha ve Serkan Asan'ın yanı sıra teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme yenileyen Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için de gerekli adımı atıyor.

Bordo-Mavililerin Ömür'ün sözleşmesini düzeltmek için görüşme yaptığı belirlendi. Trabzonspor ile geçtiğimiz sezon başı sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatan ve yıllık ücreti revize edilen Abdülkadir ile yeni sözleşme üzerine yapılan görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Genç yıldızın 2024 yılında bitecek sözleşmesi 2026'ya kadar uzatılacak. Bu arada Norveçli orta saha oyuncusu Anders Trondsen'in sözleşmesi feshedildi. (Takvim)



