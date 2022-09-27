Son dakika Trabzonspor haberi! Abdülkadir Ömür ile anlaşma bitmek üzere
Trabzonspor, iç transferde çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililer, takımın yıldız oyuncularından birisi olan Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesini yenilemek için çalışmalara başladı. İşte detaylar...
Trabzonspor 'da iç transfer çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor... İç transferde transfer sezonunun bitmesiyle önemli adımlar atan, Uğurcan, Djaniny, Muhammet Taha ve Serkan Asan'ın yanı sıra teknik direktör Abdullah Avcı ile sözleşme yenileyen Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için de gerekli adımı atıyor.
Bordo-Mavililerin Ömür'ün sözleşmesini düzeltmek için görüşme yaptığı belirlendi. Trabzonspor ile geçtiğimiz sezon başı sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatan ve yıllık ücreti revize edilen Abdülkadir ile yeni sözleşme üzerine yapılan görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Genç yıldızın 2024 yılında bitecek sözleşmesi 2026'ya kadar uzatılacak. Bu arada Norveçli orta saha oyuncusu Anders Trondsen'in sözleşmesi feshedildi. (Takvim)