Trabzonspor, adı bir dönem Beşiktaş'la da anılan Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Guilherme ile anlaştı. 28 yaşındaki futbolcu transferin tamamlanması için Trabzon'a geldi.

Takımın başına Hüseyin Çimşir'i getiren Bordo-Mavililer, Guilherme'nin bonservisi için Benevento ile de anlaşmaya vardı.

Malatyaspor'da kiralık oynayan futbolcunun Trabzonspor'a transferinin resmen açıklanması bekleniyor.

Guilherme, bu sezon oynadığı 26 resmi karşılaşmada 7 gol atarken 6 da asist yaptı.

MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI

Yeni Malatyaspor'un yıldızı Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho dün sosyal medyadan Süper Lig'de kalacaklarını belirtmişti. Robalinho "Brezilya, Yunanistan ve Türkiye'den 3 teklif aldık. Yeni Malatyaspor'a saygımızla birlikte Süper Lig'de kalmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.