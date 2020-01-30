Son dakika! Trabzonspor Guilherme'yi transfer etti

Son dakika haberi...Trabzonspor, Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Guilherme'yi transfer etti.

30 Ocak 2020, Perşembe 09:14 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika! Trabzonspor Guilherme'yi transfer etti

Trabzonspor, adı bir dönem Beşiktaş'la da anılan Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Guilherme ile anlaştı. 28 yaşındaki futbolcu transferin tamamlanması için Trabzon'a geldi.

Takımın başına Hüseyin Çimşir'i getiren Bordo-Mavililer, Guilherme'nin bonservisi için Benevento ile de anlaşmaya vardı.

Malatyaspor'da kiralık oynayan futbolcunun Trabzonspor'a transferinin resmen açıklanması bekleniyor.

Guilherme, bu sezon oynadığı 26 resmi karşılaşmada 7 gol atarken 6 da asist yaptı.

MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI

Yeni Malatyaspor'un yıldızı Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho dün sosyal medyadan Süper Lig'de kalacaklarını belirtmişti. Robalinho "Brezilya, Yunanistan ve Türkiye'den 3 teklif aldık. Yeni Malatyaspor'a saygımızla birlikte Süper Lig'de kalmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Resim

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...