Son dakika! Trabzonspor Guilherme transferini resmen açıkladı

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, Guilherme'nin 100 bin euro bedelle kiralandığını ve bu sezon 450 bin euro, önümüzdeki sezon 1,1 milyon euro garanti ücret alacağını açıkladı.

31 Ocak 2020, Cuma 18:19 Son Güncelleme:
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Son dakika! Trabzonspor Guilherme transferini resmen açıkladı

Trabzonspor, Guilherme'nin 100 bin euro kiralama bedeli karşılığında GDSC Alvarenga Futebol Kulübü'nden kadroya katıldığını KAP'a bildirdi. 

Trabzonspor'un oyuncunun kiralanmasına ilişkin yaptığı KAP açıklaması şu şekilde:

"Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda GDSC Alvarenga Futebol Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşama göre, GDSC Alvarenga Futebol Kulübüne geçici transfer bedeli olarak 100.000.-EUR ödenecektir"

Karadeniz temsilcisi, Brezilyalı oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklarken alacağı ücretleri de KAP'a bildirdi:

"Guilherme Costa Marques ile 1,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. 

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019-20 futbol sezonu ikinci yarısı için 450.000.-EUR garanti ücret,

2020-21 futbol sezonu için 1.100.000.-EUR garanti ücret ödenecektir"


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