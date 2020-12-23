Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak dev maçın hakemi belli oldu. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray maçını Halil Umut Meler yönetecek. Beşiktaş sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Bu karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Fenerbahçe ise 15. haftayı bay geçecek.

İşte Süper Lig'de 15. haftada oynanacak maçları yönetecek hakemler

26 Aralık Cumartesi

16:00 Göztepe - Karagümrük (Sarper Barış Kaya)

19:00 Trabzonspor - Galatasaray (Halil Umut Meler)

27 Aralık Pazar

13:30 Gaziantep FK - Alanyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

16:00 Yeni Malatyaspor - Erzurumspor (Mustafa Öğretmenoğlu)

16:00 Denizlispor - Ankaragücü (Özgür Yankaya)

19:00 Başakşehir - Kasımpaşa (Fırat Aydınus)

28 Aralık Pazartesi

16:00 Gençlerbirliği - Kayserispor ( Cüneyt Çakır)

16:00 Konyaspor - Çaykur Rizespor (Burak Şeker)

19:00 Antalyaspor - Hatayspor (Ramazan Keleş)

19:00 Beşiktaş - Sivasspor (Arda Kardeşler)