Son dakika haberi... Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un kadrosu belli oldu. Kadroda cezalı olan Yusuf Sarı ve sakatlığı bulunan Yunus Mallı yer almadı.

Sakatlıklarını atlatan Ekuban ile Afobe, Galatasaray maçı için İstanbul'a götürülen oyuncular arasında yer aldı.

İŞTE TRABZONSPOR'UN KADROSU

Uğurcan, Erce, Arda, Edgar, Atakan, Hosseini, Hugo, Serkan, Hüseyin, Marlon, Faruk Can, Kamil Ahmet, Abdülkadir Parmak, Baker, Berat, Flavio, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe, Djaniny.