SON DAKİKA | Trabzonspor Flavio'yu KAP'a bildirdi
Son dakika transfer haberi... Trabzonspor transferde sambacıları kadrosuna katmaya devam ediyor. Bordo Mavili ekip, Bahia'nın oyuncusu Flavio'nun transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Trabzonspor, Brezilya'nın EC Bahia kulübünden 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Flavio Medeiros da Silva'nın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
İşte yapılan açıklama:
Brezilya'nın EC Bahia Kulübünün profesyonel oyuncusu Flavio Medeiros da Silva'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.