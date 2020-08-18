Trabzonspor'da son dakika gelişmesi. Anders Trondsen, Marlon Xavier ve Stiven Plaza'yı kadrosuna katan Trabzonspor, bir bomba daha patlattı. Bordo Mavili ekip, uzun süredir transferin bitirmek için çaba sarf ettiği Flavio Medeiros da Silva'da mutlu sona ulaştı.

Bahia'ya 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan Trabzonspor, Brezilyalı futbolcuyu yarın Trabzon'a getirecek. Kariyeri boyunca sadece bir kez Brezilya dışına çıkan 24 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'la 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Trabzonspor, 24 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Trabzonspor'un orta saha transferi için listenin ilk sırasına koyduğu Flavio, sert oyun anlayışı ve hırslı yapısı ile dikkat çekiyor. Brezilya ekipleri Vitoria ve Ferroviaria'da forma giydikten sonra Portekiz'in yolunu tutan ve Boavista'ya imza atan Flavio, yarım sezonluk aranın ardından ülkesine Santo Andre formasıyla geri dönmüştü.

2018'den beri Bahia'da forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, orta sahada mücadeleyi çok seven, sürekli top kapmak için çaba sarfeden pres gücü yüksek bir oyuncu olarak ön plana çıkıyor.

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL