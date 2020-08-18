SON DAKİKA | Trabzonspor Flavio ile anlaştı

Trabzonspor transferde Brezilya'yı kuşatma altına aldı. Sambacılar'dan daha önce Marlon'u kadrosuna katan Fırtına şimdi de orta saha için Bahia'dan, Flavio ile anlaşmaya vardı.

Obi Mikel ve Badou Ndiaye'nin ayrılığı, Jose Sosa'nın da Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından Trabzonspor orta sahasını sil baştan oluşturmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Bordo- Mavililer adeta Brezilya'yı kuşatma altına aldı. Daha önce Fluminense'den Marlon'u renklerine bağlayan Karadeniz temsilcisi, şimdi de gözünü Bahia'ya dikmişti.

TRT Spor'un haberine göre, Bordo Mavili ekip 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Falvio ile anlaşmaya vardı.





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