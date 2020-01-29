Son dakika | Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de 20. haftada oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maçın VAR hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu.
Süper Lig 20. hafta hakemleri...
Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık
Başakşehir - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
Ç.Rizespor - Beşiktaş: Ümit Öztürk
Galatasaray - Kayserispor: Zorbay Küçük
Antalyaspor - Konyaspor: Halis Özkahya
Ankaragücü - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
Gaziantep FK - Sivasspor: Arda Kardeşler
Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan
Denizlispor - Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu
TFF, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek ve Bahattin Şimşek'e bu hafta Süper Lig'de görev vermedi.