Son dakika | Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de 20. haftada oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maçın VAR hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Süper Lig 20. hafta hakemleri...

Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

Başakşehir - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

Ç.Rizespor - Beşiktaş: Ümit Öztürk

Galatasaray - Kayserispor: Zorbay Küçük

Antalyaspor - Konyaspor: Halis Özkahya

Ankaragücü - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

Gaziantep FK - Sivasspor: Arda Kardeşler

Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan

Denizlispor - Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu

TFF, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek ve Bahattin Şimşek'e bu hafta Süper Lig'de görev vermedi.