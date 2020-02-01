Son dakika! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı bitti, ortalık karıştı!

Son dakika haberi: Süper Lig'de 20. haftanın en önemli maçında Trabzonspor'la Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Henüz 45. saniyede Fenerbahçe, Max Kruse ile öne geçerken, Trabzonspor geri dönmeyi bildi.

15'te Sörloth ile eşitliği yakalayan Fırtına, 32'de Novak'ın attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Akyazı'da 90 dakika boyunca tempo bir an olsun düşmezken, Ali Palabıyık'ın son düdüğü çalmasının ardından ortalık karıştı.

Maçın son dakikalarında Emre Belözoğlu ile Obi Mikel'in yaşadığı tartışma, olayların büyümesini sağlarken, futbolcular soyunma odasına giderken birbirine girdi.

Mücadelenin hakemi Ali Palabıyık ve yardımcıları, olaylar sona erene kadar sahanın içerisinde kaldı.



