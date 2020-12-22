Son dakika | Trabzonspor eski başkanı Özkan Sümer hayatını kaybetti

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, hayatını kaybetti. Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti.

Özkan Sümer'in cenaze namazı bugün 14'te Trabzon İskerderpaşa Camii'nde kılınacak. Özkan Sümer, kılınacak namazın ardından Maçka'daki aile mezarlığında toprağa verilecek.

Trabzonspor'dan açıklama...

Eski futbolcumuz, eski başkanımız, şampiyon teknik direktörümüz, eski Futbol ve Altyapı Genel Koordinatörümüz, Divan Kurulu Üyemiz, İstişare Kurulu Başkanımız ve TÜFAD Onursal Başkanı Sayın Özkan Sümer’i kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun.







