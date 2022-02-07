Süper Lig 'de topladığı 57 puanla en yakın rakibi Konyaspor 'un 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor , transferde hız kesmiyor. Karadeniz devi; Jean Evrard Kouassi, Edin Visca, Tymoteusz Puchacz, Yusuf Erdoğan, Enis Destan, Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen'in ardından 9. hamlesini Emrehan Gedikli ile yaptı. Karadeniz devi, Emrehan Gedikli'yi 800 bin Euro karşılığında Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den transfer ettiğini ve bu bedelin iki taksit halinde ödeneceğini açıkladı.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Emrehan Gedikli'nin, Kulübümüze transferi konusunda Bayer Leverkusen ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Bayer Leverkusen'e sözleşme fesih bedeli olarak, 2(İki) taksit halinde toplam 800.000.-EUR ödenecektir.''

''Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 2.000.000.-TL garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 4.500.000.-TL garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 5.500.000.-TL garanti ücret,

2025-2026 futbol sezonu için 6.000.000.-TL garanti ücret, ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.'' ifadeleri kullanıldı.







