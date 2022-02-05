Son dakika! Trabzonspor, Emrehan Gedikli transferini bitirdi

Süper Lig 'de topladığı 57 puanla en yakın rakibi Konyaspor 'un 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor , transferde hız kesmiyor. Karadeniz devi; Jean Evrard Kouassi, Edin Visca, Tymoteusz Puchacz, Yusuf Erdoğan, Enis Destan, Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen'in ardından 9. hamlesini Emrehan Gedikli ile yaptı. 18 yaşındaki forvet ve Alman ekibi Bayer Leverkusen ile anlaşma sağlayan Bordo Mavili ekip, transferi kısa süre içerisinde duyuracak.

Almanya alt yaş gruplarında milli olan Emrehan'ın güncel piyasa değeri 1 milyon Euro.

Leverkusen altyapısında yetişen ve özellikle U17 ile U19'da attığı gollerle adından söz ettiren Emrehan, 1.87 boyunda. Temmuz 2020'de profesyonel olan ve Bundesliga 1, Avrupa Ligi'nde 3 maçta şans bulan, Transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan genç forvet, Almanya Milli Takımı forması giyiyor. U15'te 2 maça çıkan Emrehan, U16'da 5 maçta 3 gol, U17'de 8 maçta 6 gol, U18'de 1 maç, U19'da ise 4 maçta 1 gol attı.

Bu sezon Leverkusen U19'da çıktığı 8 maçta 13 golle skora katkı sağlayan 18 yaşındaki golcü, 1 de asist yaptı.

Safa Can Konuksever / FANATİK ÖZEL







