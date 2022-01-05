Son dakika haberi... Bordo-Mavili taraftarlara müjde... Trabzonspor , Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız futbolcu, yarın sabah 09.45 uçağıyla İstanbul'dan Trabzon'a gidecek.

2011’de Visca’yı 400 bin Euro karşılığında Başakşehir’e getiren teknik direktör Abdullah Avcı, eski oyuncusuyla Trabzonspor’da bir araya gelmeyi çok isterken, transfer sürecinde önemli rol oynadı. Sezonun lk yarısında çıktığı 18 lig maçında 4 gol, 9 asistlik performans ortaya koyan Visca, ara transfer dönemi resmen 12 Ocak’ta başlayacağı için 21. haftadaki Sivasspor mücadelesinde forma giyebilecek.

KAP'A BİLDİRİLDİ!

Trabzonspor, Edin Visca'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Kulübü, Medipol Başakşehirli futbolcu Edin Visca'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Edin Visca'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

4.3 MİLYON EURO BONSERVİS (66 MİLYON TL)

Trabzonspor, Visca'nın sözleşme detaylarını da KAP'a bildirdi.

"Profesyonel futbolcu Edin Visca'nın, Kulübümüze transferi konusunda Başakşehir A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Başakşehir A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 4.300.000.-EUR + KDV ödenecektir." (66 MİLYON TL)

1.5 MİLYON EURO YILLIK MAAŞ (23 MİLYON TL)

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Edin Visca arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 750.000.-Eur garanti ücret, (11.5 milyon TL)

2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret, (23 milyon TL)

2023-2024 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret, (23 milyon TL)

2024-2025 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret, ödenecektir. (23 milyon TL)

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir."

Safacan Konuksever