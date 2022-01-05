Son dakika haberi... Bordo-Mavili taraftarlara müjde... Trabzonspor , Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız futbolcu, yarın sabah 09.45 uçağıyla İstanbul'dan Trabzon'a gidecek.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın görüşmesi olumlu sonuçlandı. Trabzonspor ve Başakşehir'in Edin Visca'nın transferinde bonuslar dahil 4 milyon Euro’ya el sıkıştığı öğrenildi. Kontrat süresinin 2.5 veya 3.5 yıl olacağı belirtilirken, Trabzonspor’un kısa bir sürede KAP açıklamasını yapıp, taraftarının dört gözle beklediği transferi duyurması bekleniyor.

2011’de Visca’yı 400 bin Euro karşılığında Başakşehir’e getiren teknik direktör Abdullah Avcı, eski oyuncusuyla Trabzonspor’da bir araya gelmeyi çok isterken, transfer sürecinde önemli rol oynadı. Sezonun lk yarısında çıktığı 18 lig maçında 4 gol, 9 asistlik performans ortaya koyan Visca, ara transfer dönemi resmen 12 Ocak’ta başlayacağı için 21. haftadaki Sivasspor mücadelesinde forma giyebilecek.

Safacan Konuksever