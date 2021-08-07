Trabzonspor , 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Fousseni Diabate'yi Süper Lig 'e yeni yükselen takımlardan birisi olan Giresunspor'a 1 yıllığına kiraladıklarını açıkladı. Bordo mavililer, bu kiralamadan herhangi bir ücret almayacak. Ayrıca Trabzonspor, oyuncunun yıllık ücretinin 500 bin eurosunu ödeyecek. Fousseni, bordo mavililerden 1 milyon euro yıllık garanti ücret alıyordu.

Fırtına'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Fousseni Diabate, 2021/2022 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor Kulübü Derneği'ne kiralanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcumuzun 2021/2022 futbol sezonundaki garanti maaş ödemelerinin 500.000.-EUR'luk kısmı Kulübümüz tarafından ödenecektir.