Trabzonspor , yine transfer çalışmalarına erken başladı. Yönetim önceliği Stefano Denswil’e verdi. Hollandalı oyuncu sezon başında Bologna’dan kiralanmıştı. 28 yaşındaki savunmacı, Abdullah Avcı’nın jokeri oldu.

Tecrübeli teknik adam, Denswil’i hem sol bekte hem de stoperde kullandı. Özellikle Edgar İe ve Vitor Hugo’nun sakatlanmasının ardından Hollandalı futbolcu, savunmanın en önemli ismi haline geldi. Avcı’nın, “Mutlaka bizimle kalsın” dediği Denswil için yönetim harekete geçti. 28 yaşındaki futbolcunun menaceri Winny Haatrecht, Türkiye’ye davet edildi.

Türkçe dersleri alıyor

Başarılı defans oyuncusunun Bologna ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Bu nedenle Trabzonspor, hiçbir bonservis bedeli ödemeden, doğrudan yıldız futbolcuyla sözleşme yapabilecek. Denswil, Bordo-Mavililer’de çok mutlu. Kalmayı çok isteyen Hollandalı yıldız bir süredir Türkçe dersleri de alıyor. Menacer Haatrecht ile önümüzdeki hafta masaya oturulması ve Denswil ile 3 senelik sözleşmeye imza atılması bekleniyor. Yıldız futbolcu bu sezon 27 resmi maçta 1854 dakika süre aldı ve 2 asist yaptı.



