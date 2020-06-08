Son dakika! Trabzonspor Danilo Pantic'in peşinde

Son dakika haberi... Ada basını, Trabzonspor'un bonservisi Chelsea’de olan ve sezonu Macaristan’ın Fehervar takımında geçiren Danilo Pantic’i kadrosuna katmak istediğini yazdı. Bordo Mavili ekibin Sırp futbolcunun kararını beklediği belirtildi.

08 Haziran 2020, Pazartesi 09:38 Son Güncelleme:
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Son dakika! Trabzonspor Danilo Pantic'in peşinde

Trabzonspor için İngiltere'den transfer iddiası... Ada basını, bonservisi Chelsea’de olan ve sezonu Macaristan’ın Fehervar takımında geçiren Danilo Pantic’in Bordo-Mavili takım tarafından istendiğini öne sürdü.

Haberde, “Pantic’i, Trabzonspor çok istiyor. Chelsea ile görüştüler. Sırp futbolcunun kararını bekliyorlar. Pantic kiralık olarak Türkiye'ye gidebilir" denildi. Öte yandan haberde, eski Chelseali Eddie Newton'un da Fırtına'da görev yaptığının altı çizildi.

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