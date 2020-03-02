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Son dakika - Trabzonspor Daniel Sturridge'in sözleşmesini fesh etti

Trabzonspor Daniel Sturridge'in sözleşmesini fesh ettiğini KAP'a bildirdi. İngiliz futbolcu sezon başında transfer edilmişti.

02 Mart 2020, Pazartesi 12:00 Son Güncelleme:
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Son dakika - Trabzonspor Daniel Sturridge'in sözleşmesini fesh etti

Trabzonspor'da şok ayrılık. Bordo-Mavili takım sezon başında gelen İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'in sözleşmesini fesh ettiğini KAP'a bildirdi.

Sturridge sezon başında Liverpool ile sözleşmesi sona erdikten sonra Trabzonspor ile anlaşmıştı.

Bordo-Mavili takım ile bu sezon 16 maça çıkan İngiliz futbolcu 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi.


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Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama

Şirketimiz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir.

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