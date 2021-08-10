Trabzonspor Kulübü, Danimarkalı futbolcu Andreas Cornelius’un transferini resmen duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Cornelius ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı ve her sezon için 1,5 milyon Euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.

Serbest kalma maddesi: 20 milyon Euro

Andreas Cornelius’un Türk kulübü olmaması şartıyla 20 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunurken bonservisi için 4.8 milyon Euro ve %5 FIFA dayanışma katkısı 4 taksit halinde ödenecek.

Danimarkalı forvet oyuncusu, bordo-mavili kulüple transfer görüşmeleri yapmak üzere dün kente gelmişti.



