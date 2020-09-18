Trabzonspor'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Bordo mavililer, Fenerbahçe'ye transfer olan Arjantinli futbolcu Jose Sosa'nın yerine orta sahaya Chelsea'den Lewis Baker'i 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Bordo mavililer, transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

İŞTE TRABZONSPOR'UN KAP'A YAPTIĞI AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker’in kulübümüze transferi konusunda İngiltere’nin Chelsea Kulübüyle anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Lewis Renard Baker ile 1 yıllık anlaşma yapılmıştır.

Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2020/21 futbol sezonu için 700.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, 70.000.-EUR ödenecektir.



