Son dakika | Trabzonspor CAS'a başvurduğunu resmen açıkladı

Trabzonspor, UEFA’nın verdiği men kararının iptali için CAS’a resmi itirazda bulunulduğunu açıkladı.

16 Haziran 2020, Salı 14:00 Son Güncelleme:
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Son dakika | Trabzonspor CAS'a başvurduğunu resmen açıkladı

Trabzonspor, UEFA’nın verdiği men kararının iptali için CAS’a resmi itirazda bulunulduğunu açıkladı. UEFA, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği için Trabzonspor’a 1 yıl Avrupa’dan men cezası vermişti.

KAP'a bildirim yapıldı!

UEFA'nın, 03.06.2020 tarihinde tarafımıza tebliğ ettiği kararı için, İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmış olup, itirazlarımızın yanı sıra, yargılama sonuçlanıncaya kadar yürütmenin de durdurulması talebinde bulunulmuştur. 


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