Sezon başı Fenerbahçe 'den ayrılıp Karagümrük'ün yolunu tutan Caner Erkin, adım adım Trabzonspor'a...

Sol bek arayışlarını sürdüren bordo mavililer, Caner Erkin transferi için Vavacars Fatih Karagümrük'le görüşmelere başladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, İstanbul ekibiyle ilk teması kurarken yapılan görüşmeler olumlu havada gerçekleşti.









BONSERVİS BEDELİYLE TRABZON'A

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın bu transfere onay verdiği ifade edilirken Caner Erkin'in bonservis bedeli ödenerek Trabzonspor'a transfer olması bekleniyor.

CANER ERKİN DE TRANSFERE SICAK

Türkiye'de daha önce Galatasaray , Fenerbahçe, Beşiktaş formalarını terleten Caner Erkin de bu transfere sıcak bakıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı bile Beşiktaş döneminde birlikte çalışan tecrübeli futbolcu, şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan bordo mavili ekibe gitmek istediğini ifade etti.

Hürriyet







