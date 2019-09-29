Son dakika! Trabzonspor - Beşiktaş maçında saha karıştı

Trabzonspor-Beşiktaş maçında ortalık karıştı. Dakikalar 75'i gösterirken iki takım futbolcuları birbirine girdi. Sosa ve Gökhan Gönül arasındaki tartışma büyüyünce araya Burak Yılmaz girdi ve tartışma alevlendi.

29 Eylül 2019, Pazar 20:49 Son Güncelleme:
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Son dakika! Trabzonspor - Beşiktaş maçında saha karıştı

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçında tansiyon bir anda yükseldi. 75. dakikada Sosa ve Gökhan Gönül arasındaki tartışma alevlenince araya Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz girdi. Trabzonspor'un İranlı stoperi Hosseini'nin Beşiktaşlı oyuncuları sert bir şekilde ittirmesinin ardından Burak Yılmaz, çılgına döndü. 

Fırtına'nın kaptanı Sosa ile münakaşaya giren Burak'ı takım arkadaşları zor sakinleştirdi.

Detaylar birazdan..

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