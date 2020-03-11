Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı sonrası son dakika gelişmesi. Mücadelenin sona ermesinin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu protokol tribününden saha dışına doğru çıkarken büyük bir şok yaşadı.

Polis bariyerlerinin arkasından arabasına binen Ağaoğlu, Yeni Malatyaspor taraftarı taraftarı tarafından çirkin bir saldırıya uğradı.

Malatya taraftarı, Ağaoğlu'nun arabasına taşlı saldırı yaparken, küfürler havada uçuştu. Olayların ardından Ağaoğlu'nun kafile ile birlikte otele geçtiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FANATİK ÖZEL



