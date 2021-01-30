Yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için hamle yaptı. Abdullah Avcı'yı takımın başına getirdikten sonra bir çıkış yakalayan bordo mavililerin gündemine Wolfsburg'da forma giyen Yunus Mallı ve Alanyaspor forması giyen Anastasios Bakasetas gelmişti.

Trabzonspor, gece yarısında bu iki oyuncu ile görüşmeler başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirmişti. Bakasetas, dün gece Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Trabzon'a geldi.









BAKASETAS RESMEN TRABZONSPOR'DA... İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI

Trabzonspor'un yeni transferi Bakasetas'ı 3.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo mavillerin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas'ın kulübümüze transferi konusunda, Alanyaspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 2(İki) taksit halinde toplam 3.000.000.-EUR ödenecektir.

Alanyaspor Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si, ödenecektir.

BAKASETAS'IN ALACAĞI ÜCRET

Trabzonspor'un Bakasetas'la yaptığı sözleşme şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Futbolcunun, Kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken 12.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir.





Trabzonspor'un yeni transferi Yunus Mallı da Türkiye'ye gelmek adına yola çıktı. Milli oyuncu, 1:26'da Twitter üzerinden uçaktaki bir fotoğrafını paylaştı.



