SON DAKİKA! Trabzonspor Badou Ndiaye'yi resmen açıkladı

Son dakika haberi... Trabzonspor, görüşmelere başlandığını borsaya bildirdiği Ndiaye transferini resmen açıkladı.

04 Ocak 2020, Cumartesi 17:45 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Trabzonspor Badou Ndiaye'yi resmen açıkladı

Trabzonspor'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye'nin, satın alma opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere, sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Stoke City ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Stoke City kulübüne geçici transfer bedeli olarak 150.000.-GBP ödenecektir. 

Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. 

Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019/20 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Transfer ile ilgili ayrıca 100.000.-EUR menajerlik bedeli ödenecektir. 

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