Trabzonspor, bonservisi elinde olan Kosovalı sol kanat oyuncusu Donisi Avdijaj'ı transfer ettiğini açıkladı.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle;
Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Donisi Avdijaj arasında, üç yılı opsiyonlu olmak üzere dört yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019/20 sezonu için 274.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının kullanılması durumunda ise oyuncuya ;
2020/21 opsiyon sezonu için 375.000.-EUR garanti ücret,
2021/22 opsiyon sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret,
2022/23 opsiyon sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.