Spor Toto Süper Lig 'de 37. hafta programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor -Altay maçının 15 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta şampiyonluğunu ilan eden ve yaşanan kutlamalar nedeniyle stadında tahribat meydana gelen Trabzonspor, 37. haftada oynanacak Altay maçının başka bir statta oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunmuştu.

Kupa töreni 14 Mayıs'ta

Buna göre 15 Mayıs Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor - Altay maçının da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağı duyuruldu. Öte yandan bordo-mavililer, Altay maçı öncesi 14 Mayıs Cumartesi günü Medical Park Stadı’nda kupa töreni düzenleyecek.

37. hafta programı şu şekilde:



