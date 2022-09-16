Son dakika haberi... Trabzonspor , Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Avcı'ya 25 milyon TL garanti ücret ödeneceği duyuruldu.

KAP'a yapılan açıklama

Şirketimiz ile Teknik Direktörümüz Sayın Abdullah Mucib Avcı arasındaki mevcut sözleşmenin 2022-23 futbol sezonuna ait mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.





İlgili Haberler Trabzonspor, Yusuf Yazıcı ve Umut Bozok transferlerinin maliyetini açıkladı





Buna göre; Sayın Avcı'ya, 2022-23 futbol sezonunda 25.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. 2023/2024 ve 2024/2025 futbol sezonlarında, bir önceki sezon ödenen garanti ücretin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak, ''bir önceki yılın aynı ayına göre değişim tablosunda" yer alan Temmuz ayı oranları dikkate alınarak bulunacak (TÜFE+ÜFE)/2 oranında arttırılacaktır, ancak, her halükarda bu artış oranı %50'den fazla olmayacaktır.

YUSUF YAZICI'YA 25 MİLYON TL

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun bir sezonluk geçici transferi için Fransız ekibine 500 bin Euro ödenecek. Milli oyuncu da senelik 25 milyon TL kazanacak. Yusuf'un menajerine de yıllık ücretin yüzde 4.7'si ödenecek.

UĞURCAN'A YENİ SÖZLEŞME

Karadeniz ekibi, uzun süredir sözleşmesinin uzatılması gündemde olan Uğurcan Çakır’ın mukavelesini 2027’ye kadar yeniledi. Fırtına, geçen sezon 9 milyon TL kazanan 26 yaşındaki eldivene bu sezondan itibaren geçerli olmak üzere her sezon yıllık 20 milyon TL ödeyecek. Uğurcan’ın alacağı bu rakam, yerli oyuncular arasında en yüksek maaş yani tavan ücret oldu.

Trabzonspor'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şu şekilde:

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre; 2022-23 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, oyuncuya, garanti ücret olarak her bir sezon için, 20.000.000.-TL ödenecektir.









UMUT BOZOK'UN SÖZLEŞME DETAYLARI!

Bordo-Mavili kulüp Umut Bozok'un sözleşme detaylarını da açıkladı. Golcü futbolcu için kulübüne 3 taksit halinde 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği duyurulurken, 3 yıllık sözleşme yapıldığı duyuruldu. Sözleşmeye göre Umut Bozok ilk sene 26.250.000.-TL, ikinci sene 31.500.000.-TL ve son yılında 36.750.000.-TL maaş alacak.

UMUT BOZOK İÇİN KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcu Umut Dilan Bozok'un Kulübümüze transferi konusunda, FC Lorient ile anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre, FC Lorient'e sözleşme fesih bedeli olarak 2.000.000.-Eur, 3 taksit halinde ödenecektir. FC Lorient'e ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %10'u ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Umut Dilan Bozok ile 3 (Üç) yıllık anlaşma yapılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2022-2023 futbol sezonu için 26.250.000.-TL garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 31.500.000.-TL garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 36.750.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3,9'u oranında ödeme yapılacaktır.

DJANINY'E 3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Trabzonspor sezon sonunda sözleşmesi bitecek golcü futbolcu Djaniny ile 1.6 milyon Euro maaştan 3 yıllık sözleşme imzaladığını da açıkladı.

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Jorge Djaniny Tavares Semedo arasındaki mevcut sözleşmenin 2022-23 futbol sezonuna ait mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre; 2022-23 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, oyuncuya, garanti ücret olarak her bir sezon için 1.600.000.-Euro ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücretin %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

SERKAN ASAN VE MUHAMMET'E ZAM

Bordo-Mavililer ayrıca Serkan Asan ve Muhammet Taha Tepe'nin sözleşmelerinde revize yapıldığını duyurdu.

-Şirketimiz ile Profesyonel futbolcumuz Serkan Asan arasındaki 31.05.2026 bitiş tarihli sözleşmesinin mali şartları tadil edilmiştir. Buna göre oyuncuya, 2022-23 futbol sezonundan itibaren başlamak üzere, her bir sezon için 4.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

-Şirketimiz ile Profesyonel futbolcumuz Muhammet Taha Tepe arasındaki mevcut sözleşmesinin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre oyuncuya, 2022-23 futbol sezonundan itibaren başlamak üzere, her bir sezon için 3.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir.







