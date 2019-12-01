Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Galatsaray ile 1-1 berabere kaldı. Bordo mavililer bu sonuçla ligdeki puanı 23'e, konuk ekip ise puanını 20'ye çıkardı. Akyazı Stadı'nda 90 dakika sona erdikten sonra Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Futbol A Takım Medya Sorumlusu Eray Sözen'e Trabzonsporlu taraftarlar tarafından saldırı oldu.

Eray Sözen, kendisine saldırıp yumruk atan bir Trabzonspor taraftarından şikayetçi oldu ve olay karakola taşındı. Sözen, karakola ifade vermeye gittiği için Fatih Terim ile basın toplantısına katılmadı.

Metin Karabaş

Bu haberi de okudular Fatih Terim'den övgü: Alıştığımız bir Galatasaray gördük