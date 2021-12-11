UEFA Konferans Ligi G Grubu'nda Tottenham'ın Rennes'i konuk edeceği karşılaşma Tottenham'daki Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti. UEFA, maça ilişkin kararını açıkladı ve karşılaşmanın tekrar oynanmayacağını, iptal edildiğini belirtti.

Tottenham, daha önce yaptığı açıklamada 8 oyuncu, 5 personelin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını ve bu doğrultuda Rennes maçının oynanamayacağını belirtmişti. Rennes ise Tottenham'ı tek taraflı bir karar almakla suçlayarak bunun adil bir tavır olmadığını ifade etmişti.

Her iki kulüple devam eden görüşmelere rağmen UEFA, iki taraf için de uygun bir çözüm bulunamadığına karar verdi. Karşılaşmanın iptal edildiği ve tekrar oynanmayacağı açıklandı.

İptal edilen karşılaşmaya ilişkin sonuç tayini; UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu tarafından yapılacak.

Fenerbahçe 'nin muhtemel rakiplerini etkileyecek

Tottenham - Rennes maçı oynanmamışken grupta Rennes, 11 puanla yeri garanti şekilde liderken Tottenham, 7 puanla üçüncü sırada yer alıyor. İkinci sırada ise 10 puanla Vitesse bulunuyor ki Tottenham, Rennes'i mağlup etmesi durumunda ikinci sırayı alacaktı.





Fenerbahçe'nin Play-Off etabındaki muhtemel rakiplerinden biri Vitesse veya Tottenham olacaktı. UEFA'nın sonuca ilişkin vereceği karar Tottenham'ın aleyhine olursa ikinci sırayı Vitesse, Totteham'ın galibiyeti yönünde olursa ikinci sırayı Tottenham alacak.