Geçtiğimiz hafta konuk olduğu Göztepe 'yi 3-2 mağlup eden ve 6 hafta sonra kazanan, Çaykur Rizespor maçına seri yakalama hedefiyle çıkacak olan Galatasaray 'da son dakika gelişmesi... Kritik maç öncesi Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı Kırmızılı ekibin İspanyol teknik direktörü Domenec Torrent, herhangi bir sakatlığı bulunmayan Arda Turan ve Olimpiu Morutan'ı kadroya almadı. İki oyuncu, Göztepe maçında da İzmir'e götürülmeyen isimler arasında yer alıyordu. Milli stoper Alpaslan Öztürk ise kadroya geri döndü.

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: "Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Iñaki Peña, Alexandru Cicâldau, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey."











