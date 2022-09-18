Borussia Dortmund'un Schalke ile oynadığı maçta sakatlanan Salih Özcan, A Milli Takım kadrosundan çıkarılırken Ankaragücü'nden Tolga Ciğerci ve Fenerbahçe 'den İsmail Yüksek kadroya dahil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmalar için bugünden itibaren TFF'nin Riva'daki tesislerinde toplanmaya başlayan A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Takımı Borussia Dortmund'un Schalke 04 ile oynadığı karşılaşmanın ardından yapılan kontrollerde ayağında kemik ödemi saptanan Salih Özcan aday kadrodan çıkarılırken, Ankaragücü'nden Tolga Ciğerci ve Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi."

Transferin son günlerinde Ankaragücü'ne imza attı

Başakşehir'den ayrılmasının ardından uzun bir süre kulüpsüz kalan ve Ömer Erdoğan'ın göreve gelmesiyle transfer döneminin son günlerinde Ankaragücü'ne gelen Tolga Ciğerci, bu sezon çıktığı 2 maçta 3 asistle oynadı. 30 yaşındaki orta sahanın Başkent ekibi ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Jorge Jesus'la kendini buldu

Ağustos 2020'de Düzcespor'dan transfer edilen İsmail Yüksek, Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor 'da geçirdiği kiralık dönemlerinin ardından Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle büyük bir ivme yakaladı. Tecrübeli hocanın sunduğu bu fırsatı en iyi şekilde değerlendiren isim İsmail Yüksek oldu. Özellikle Crespo ve Gustavo’nun olmadığı Avusturya kampında daha da parlayan 23 yaşındaki oyuncu, 1-0 kazanılan Partizan mücadelesine ilk 11’de başladı. Savunmanın önünde görev yapan genç oyuncu, performansıyla göz doldurdu. Devam eden süreçte Jesus'un prenslerinden olan İsmail, yakaladığı çıkış ve sergilediği istikrarlı performansla A Milli Takım daveti aldı.







