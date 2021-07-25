2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, ilk madalyasını tekvando branşında ilk defa olimpiyatta mücadele eden Hakan Reçber ile kazandı.

Bronz madalya kazanan erkeklerde son Avrupa şampiyonu Hakan Reçber, 68 kg ilk tur karşılaşmasında Brezilya'dan Edival Pontes'i 25-18 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli sporcu, çeyrek finalde ilk maçında 53 sayı çıkaran Büyük Britanyalı Bradly Sinden ile karşılaştı. Sayı makinesi Bradly karşısında Hakan ilk settte sayı alamadı (14-0). İkinci set 19-15, son final seti ise 39-19 olunca 1 dakika kala 20 sayı fark olduğu için karşılaşma sona erdi. Hakan Reçber böylece yarı final şansını kaybetti.

Bronz madalya maçı için Büyük Britanyalı Bradly Sinden'in finale çıkmasıyla Hakan Reçber, Yeni Zelandalı Tom Burs ile repesaj karşılaşması oynadı. Reçber, karşılaşmanın başından itibaren kendi kontrolünde olan mücadelede Yeni Zelandalı Tom Burs'u 23-8 yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Hakan Reçber, bronz madalya için Bosna Hersekli Nedzad Husic ile karşılaştı. Husic karşısında teknik olarak çok üstün dövüşen 21 yaşındaki Reçber, maçı 22-13 alarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Ercan ATA - ANKARA / DHA