Premier Lig'de yeni sezonda şampiyonluk isteyen Chelsea, transferde bombayı patlattı. Frank Lampard yönetimindeki Chelsea, RB Leipzig'in formda golcüsü Timo Werner'i 5 yıllığına kadrosuna kattı. İngiliz ekibi bu transfer için Leipzig'e 47.5 milyon Pound ödeyecek. Werner ise haftalık 170 bin pound kazanacak.

Chelsea daha önce ise Ajax'ın yıldız futbolcusu Hakim Ziyech'i transfer etmişti.







