Fenerbahçe , daha önce prensip anlaşmasına vardığı Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'de kadro takviye çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına varıp, İstanbul'a getirdiği milli futbolcu Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki genç forvet için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza törenine yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki katıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki genç forvet Tiago Çukur ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Tiago Çukur’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

'Bir rüya gerçekleşti'

Genç oyuncu da, "Benim ve ailem için muhteşem bir his. Hayatım boyunca Fenerbahçe taraftarıydım. Dolayısıyla bir rüya gerçekleşti. Başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.



