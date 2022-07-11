Son dakika! Tiago Çukur, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin transferi için İngiltere’nin Watford takımı ile prensip anlaşmasına vardığı genç futbolcu Tiago Çukur, sağlık kontrolleri ve ilerleyen transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe ’nin kulübü Watford ile prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Tiago Çukur, akşam saatlerinde İstanbul’a geldi.
Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe’de transfer harekatı da devam ediyor. Sarı-lacivertliler, bonservisi Premier Lig ekiplerinden Watford’da olan Tiago Çukur’u İstanbul’a getirdi. 19 yaşındaki forvet oyuncusunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Fenerbahçemizin kulübü Watford ile prensip anlaşmasına vardığı Tiago Çukur, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer sürecini ilerletmek üzere İstanbul’a geldi. Genç oyuncuyu İstanbul Havalimanı’nda kulüp yetkilileri karşıladı” ifadeleri kullanıldı.
DHA