Son dakika: THY'den 23 Nisan'ın 100. yılında özel "TK1920" uçuşu
Son dakika haberlere göre, TÜRK Hava Yolları (THY) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel uçuşunu yapan ve Ankara Hava Sahası üzerinde tur atan uçak gökyüzüne ay yıldız çiziyor.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, bayrak taşıyıcı havayolu, 23 Nisan 1920 tarihine atfen sefer sayısını "TK1920" olarak belirlediği uçuş ile ilgili sosyal medya hesaplarından da tanıtım içerikleri paylaştı.
UÇUŞU ANBEAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
Gerçekleştirilecek bu özel sefer, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi Flightradar24 üzerinden de an be an takip edilebilecek. THY'nin özel uçuşu hakkında hazırlayacağı reklam filmi ise akşam saat 19.20’de resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.