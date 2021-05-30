Kongre sürecinde olan Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik ekip ve idari menajerlerden Selçuk Şahin kulübe önerilen oyuncularla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gündeme, Polonya'nın Cracovia takımında oynayan 24 yaşındaki orta saha Thiago Souza geldi. Potansiyeli yüksek isimler üzerinde araştırmalar yapan 'oyuncu izleme komitesi'nin ilk değerlendirmesinden geçer not alan Souza ile ilgili detaylı araştırmaların yapılacağı bildirildi.

Geleceğe yatırım için alınabilecek Thiago için Fenerbahçe, detaylı araştırmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçeli yetkililerle görüştü

Bu sezon 25 maça çıkan futbolcu her iki ayağını da kullanabiliyor. Özellikle tekniği, hızı ve oyun görüşüyle dikkat çeken Souza'nın, düşük bonservis bedeli ve 'geleceğe yatırım' hedefiyle alınabileceği kaydedildi. Güney Amerika ve Fransa pazarında etkili olan oyuncu temsilcisi Lucas Özcan Köse'nin; 6, 8 ve 10 numaraları iyi oynayan Thiago için Fenerbahçeli yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Ömer Necati Albayrak / FANATİK ÖZEL







