Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından, 2022-2023 Futbol Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar'ın " Süper Lig Futbolcu Uygunluğu" ve "TFF 1. Lig Futbolcu Uygunluğu"nda değişiklik yapıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Süper Lig takımları, 2022/23 sezonunda transfer dönemi bitene kadar A takım kadro listelerinde en fazla 21 yabancı uyruklu futbolcu bulundurabilir.

Takımların transfer döneminde yabancı futbolcu transferlerini daha rahat yapabilmeleri için imzalanmış oldukları sözleşmeler tescil edilmektedir.

Transfer dönemi bittiğinde ise (8 Eylül) A Takım listesine yazılacak 14 (+3 genç) futbolcu dışında, kulüp ile sözleşmesi devam eden her bir yabancı futbolcu için federasyona 500 bin TL alt yapı fon bedeli ödemek zorunda kalacak.

Süper Lig takımları A Takım Listesinde en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazma hakkına ek olarak, 01.01.2001 ve daha sonrasında doğmuş olmaları şartıyla; U14 milli takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 maçta oynamış olmaları; FIFA'nın dünya sıralaması listesinde ilk 10 sırada bulunan ülkelerin en üst veya bir alt liglerinde toplamda 25 maçtan fazla süre almış olmaları; kriterlerinden herhangi birine sahip olmaları koşulu ile, 14 yabancıya ek olarak 3 yabancı futbolcu ile daha sözleşme imzalayabilecekler.

Bu +3 genç yabancı futbolcu için de kulüpler, TFF'ye 500 bin TL alt yapı fon bedeli ödemek zorunda kalacak.







