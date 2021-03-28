Son dakika haberi... TFF'den Türkiye - Letonya maçıyla ilgili seyirci kararı çıktı. Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacağı duyuruldu. 12.000’e yakın taraftar Covid-19 tedbirleri kapsamında Letonya maçını Atatürk Olimpiyat Stadı’nda izleyebilecek.

TFF'nin açıklaması...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda 30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır.

Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacaktır.

Türkiye-Letonya maçının biletleri ile ilgili detaylar ayrıca ilan edilecektir.







