Corona virüs salgını sonrasında alınan lig maçlarının seyircisiz oynanması kararında ilk değişiklik resmen yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, maçların seyircili oynanmasıyla ilgili ilk adım olarak locaların yüzde 50'sinin açıklmasına yönelik karar aldı. Konuyla ilgili federasyon, resmi internet sitesinden aldığı kararı açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermiştir.

Süper Lig , TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulama, 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Uygulamanın detayları ayrıca ilan edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu