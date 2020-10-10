SON DAKİKA! TFF'den seyirci kararı!

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu, 17 Ekim tarihinden lig ve kupa maçlarında locaların yüzde 50'si kadar seyirci alınacağını açıkladı.

10 Ekim 2020, Cumartesi 17:47 Son Güncelleme:
- A +
SON DAKİKA! TFF'den seyirci kararı!

Corona virüs salgını sonrasında alınan lig maçlarının seyircisiz oynanması kararında ilk değişiklik resmen yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, maçların seyircili oynanmasıyla ilgili ilk adım olarak locaların yüzde 50'sinin açıklmasına yönelik karar aldı. Konuyla ilgili federasyon, resmi internet sitesinden aldığı kararı açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermiştir.

Süper Lig , TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulama, 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Uygulamanın detayları ayrıca ilan edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...